В эти выходные в Перми прошел настоящий свадебный бум
Свадебный бум в Перми прошел в эти выходные. Сотни пар, в два раза больше обычного, решили официально оформить свой союз в День семьи, любви и верности.
Молодожены, зарегистрировавшие брак в День семьи, сами дизайнеры ювелирных украшений, и конечно, свои обручальные кольца из серебра они сделали сами.
Коллекция серебряных обручальных колец мгновенно стала хитом. Среди изделий «Сереброники» классические гладкие кольца, украшения с узорами и местом для гравировки. Особые кольца с комфортной посадкой для жениха, а главное, обручальные и венчальные наборы с самыми чистыми бриллиантами.
Ювелирное украшение для конкурса «Бриллиантовая невеста России» создавали именно дизайнеры «Сереброники». Вот оно - эту диадему украшают 7 гранатов и сразу 600 фианитов. Кстати, подобное украшение можно изготовить по собственному дизайну.
Здесь же родственники и гости свадьбы смогут найти подарки для молодых. Наборы столового серебра, фужеры, графины или драгоценные сувениры с вполне понятным смыслом.
Многие пермяки решили соединить свои сердца в День семьи, любви и верности. Этот праздник оберегают святые Петр и Февронья - вот они изображены на серебряной иконе. Считается, что супруги оберегают любовь в семье.
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