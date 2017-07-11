Трассу Пермь-Екатеринбург восстановят
Строители назвали дату – 20 июля – когда закончатся восстановительные работы на трассе Пермь-Екатеринбург, где то же самое половодье, что топило Кукуштан, размыло мост новой магистрали. Пока не ясно, только ли стихия в этом виновата. В любом случае трасса сейчас перекрыта, машины идут по старой дороге.
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