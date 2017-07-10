Продолжаются восстановительные работы в Юсьвинском районе

Восстановительные работы продолжаются в Юсьвинском районе. Напомним, в результате сильных дождей в деревне Ситково вода почти полностью смыла мост, проезд стал невозможен. Сейчас ведутся восстановительные работы. Всего нужно завести 170 тонн грунта и 50 тонн гравия, чтобы полностью восстановить проезд. Оценить ход работ по ликвидации последствий стихии и уточнить, какая помощь необходима на текущий момент, приехали министр краевого правительства и сотрудники МЧС.

Общий ущерб по району еще не подсчитан. В первую очередь ремонт ведется на тех объектах, куда возможен проезд. Пострадали мосты в поселке Майкор и в деревне Ситково, дороги в деревнях Урманово, Подволошино, разбиты дороги Антипино, Тимино, Тукачево, Габово, Купрос.

Проведение ремонтно-восстановительных работ осложняют непрекращающиеся дожди, но уже ликвидирован провал на подъезде к мосту в Стариково, в Подволошино через размытую дорогу организован пешеходный переход, засыпан один из двух провалов в Майкоре.