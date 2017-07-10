В Пермском Классическом университете прошел Ректорский бал

В Пермском классическом сегодня прошел 10-й юбилейный ректорский бал, где руководитель учебного заведения вручил дипломы о высшем образовании лучшим выпускникам университета. Пришли и те, кто давно закончили вуз.

Совершенно особенным этот день стал для 102 выпускников Пермского университета. На ректорский бал приглашены не только отличники. Отдельная армия выпускников - те, для кого стены студенческого ДК стали родными. И сегодня они срывают овации. Отличная учеба, научные достижения, успехи в спорте и творчестве. Церемония вручения дипломов растянулась на полтора часа.

Ну, а самые необычные презенты получили те, кто поддерживает университет, давно закончив его. Открытки нужно посадить в землю, а через некоторое время получить всходы. Всё, как в учебе. Завершил ректорский бал полет белых голубей.

Таким ярким, несмотря на пасмурную погоду, получился для ребят последний день в университете. Многие не желают расставаться со студенческим кампусом и вновь подали документы, чтобы продолжить обучение в следующем году.