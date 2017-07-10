← В Перми ограничено движение по ул. Героев Хасана
В Пермском Классическом университете прошел Ректорский бал
В Пермском классическом сегодня прошел 10-й юбилейный ректорский бал, где руководитель учебного заведения вручил дипломы о высшем образовании лучшим выпускникам университета. Пришли и те, кто давно закончили вуз.
Совершенно особенным этот день стал для 102 выпускников Пермского университета. На ректорский бал приглашены не только отличники. Отдельная армия выпускников - те, для кого стены студенческого ДК стали родными. И сегодня они срывают овации. Отличная учеба, научные достижения, успехи в спорте и творчестве. Церемония вручения дипломов растянулась на полтора часа.
Ну, а самые необычные презенты получили те, кто поддерживает университет, давно закончив его. Открытки нужно посадить в землю, а через некоторое время получить всходы. Всё, как в учебе. Завершил ректорский бал полет белых голубей.
Таким ярким, несмотря на пасмурную погоду, получился для ребят последний день в университете. Многие не желают расставаться со студенческим кампусом и вновь подали документы, чтобы продолжить обучение в следующем году.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми ограничено движение по ул. Героев Хасана
Хоккейная школа «Молот» приостановила работу
Фестиваль «KAMWA» пройдет в конце июля
Электроснабжение в Прикамье восстановлено
Совет по патриотическому воспитанию создан в Перми
Пермский край в цифрах
В «Пермгорэлектротрансе» отреставрируют грузовой троллейбус
«Состояние Чусовского моста удовлетворительно»
Названа причина разрушения трассы Пермь-Екатеринбург
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: