В Перми ограничено движение по ул. Героев Хасана
В Перми с 8 июля ограничено движение по улице Героев Хасана от улицы Васильева до улицы 4-я Ферма железнодорожного путепровода. Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, там начнутся подготовительные работы по реконструкции проезжей части. Будут прокладывать подземные коммуникации, расширять участок дороги со стороны федеральной трассы. Работы будут проводиться до 15 октября, пояснили в администрации города. По проекту реконструкции на Героев Хасана построят новый путепровод, который позволит расширить проезжую часть до четырех полос, обустроят тротуары и велосипедную дорожку. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров.
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