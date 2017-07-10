Хоккейная школа «Молот» приостановила работу
В Перми временно приостановлена деятельность специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею "Молот". Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Спортшкола "Молот" приостановила свою деятельность из-за грубых нарушений лицензионных требований. Были выявлены несоответствия нормам пожарной и санитарно–эпидемиологической безопасности. Нарушения этих требований подвергают жизнь и здоровье сотрудников и учащихся опасности. Теперь двери школы будут закрыты до 8 августа этого года. Руководству спортивной школы дано время устранить нарушения.
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