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Фестиваль «KAMWA» пройдет в конце июля

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Стали известны даты этнофутуристического фестиваля "KAMWA". Пермяков будут ждать в музее под открытым небом "Хохловка" в конце июля - 28-30 числа. Как обычно это будут музыка, мода, ленд-арт, фестиваль воздушных змеев, эколагерь и город мастеров.

Фестиваль "KAMWA" в этом году - это два дня, насыщенные этнотематикой. Урожай первого хлеба, презентация города мастеров, концерты групп, играющих на национальных музыкальных инструментах, поделки из глины, украшения и одежда, сделанная своими руками.

Главной особенностью 2017 года на фестивале "KAMWA" станет слово. Уже была музыка, искусство, мода. А в этот раз на фестивале 30 июля зазвучит поэт Василий Каменский, причём читать его будут дети.

Кроме того, на фестивале планируется провести двухдневный перформанс "Люди и птицы", а ещё, безусловно, сбор хлеба, который участники фестиваля посеяли этой весной.

Сам фестиваль стартует 29 июля. В этом году гостям фестиваля повезло, им больше не придется топать несколько километров от фестивальной площадки до палаточного городка - эколагерь будет расположен рядом с музеем, на соседней поляне.

Метки: в Пермском крае, Анонс, Культура

Опубликовано: 10.07.2017 в 10:39 в рубрике - Вести Пермь

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