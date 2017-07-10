Электроснабжение в Прикамье восстановлено

Электроснабжение в большинстве пострадавших населенных пунктах Пермского края восстановлено, сообщили в региональном правительстве. Напомним, что из-за проливных дождей и шквалистого ветра в Пермском крае без электроэнергии осталось 54 населенных пункта, утром 6 июля были отключены 245 трансформаторных подстанций. Ситуация в регионе до сих пор остается напряженной.