Электроснабжение в Прикамье восстановлено
Электроснабжение в большинстве пострадавших населенных пунктах Пермского края восстановлено, сообщили в региональном правительстве. Напомним, что из-за проливных дождей и шквалистого ветра в Пермском крае без электроэнергии осталось 54 населенных пункта, утром 6 июля были отключены 245 трансформаторных подстанций. Ситуация в регионе до сих пор остается напряженной.
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