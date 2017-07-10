Совет по патриотическому воспитанию создан в Перми

Современное патриотическое воспитание и вызовы общества. В Доме офицеров собрались представители практически всех общественных государственных военных и некоммерческих организаций, которые сегодня работают на территории Перми и Пермского края, чтобы создать координационный совет. Начало уже положено, соответствующее соглашение подписано.

Координационный совет - новая структура, о создании которой заявили организаторы. Это Российское военно-патриотическое общество в Пермском крае, Пермская региональная общественная организация ветеранов и инвалидов подразделений «Особого риска» и группа компаний «Триглав» - социально ориентированное предпринимательство.

Кроме организационных мероприятий в самое ближайшее время новый координационный совет займется разработкой, уникальной концепции развития патриотического движения на территории Прикамья, в которую будет включен опыт общественных организаций, исторических клубов, ветеранов и многих других, кто сегодня принимает активное участие в этом процессе.