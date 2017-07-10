Пермский край в цифрах

Прикамье потратит 44 миллиона рублей на подготовку врачей для региона. Ежегодно обучение будут проходить около 50 специалистов. Обучение в ординатуре будет финансировать Министерство здравоохранения Пермского края. Решение было принято в связи с нехваткой узких специалистов, таких как онкологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи.

Региональная служба по тарифам Пермского края и Пермский филиал компании «Т Плюс» утвердили планы по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Согласно договоренностям, инвестпрограмма, которая не была выполнена за прошлые годы, будет реализована в этом году. А это 3,5 млрд рублей. В Перми акцент будет сделан на тепломагистралях, от которых запитано большое количество потребителей.

Работы по строительству нового терминала пермского аэровокзала выполнены на 75%. Уже построены подземная и наземная части объекта, возведены ограждающие конструкции и закрыт тепловой контур здания. Строители монтируют лифты, эскалаторы, линии регистрации и обработки багажа. Благоустраивают привокзальную территорию. Согласно проекту общая площадь здания нового аэровокзального комплекса составит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более 900 человек.