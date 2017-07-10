В «Пермгорэлектротрансе» отреставрируют грузовой троллейбус

Специалисты "Пермгорэлектротранса" приступили к реставрации грузового троллейбуса КТГ-2. Он станет экспонатом в музее ведомства и займет место рядом с ретро-трамваем на улице Уральская. Машине придадут оригинальный цвет. Сейчас он синий, а будет бордово-желтым. Восстановят кузов, в котором в свое время перевозили, к примеру, шоколад с шоколадной фабрики. Приведут в порядок ходовую часть. Примечательно, что на реставрацию троллейбус приехал своим ходом, несмотря на возраст – почти 30 лет.