В «Пермгорэлектротрансе» отреставрируют грузовой троллейбус
Специалисты "Пермгорэлектротранса" приступили к реставрации грузового троллейбуса КТГ-2. Он станет экспонатом в музее ведомства и займет место рядом с ретро-трамваем на улице Уральская. Машине придадут оригинальный цвет. Сейчас он синий, а будет бордово-желтым. Восстановят кузов, в котором в свое время перевозили, к примеру, шоколад с шоколадной фабрики. Приведут в порядок ходовую часть. Примечательно, что на реставрацию троллейбус приехал своим ходом, несмотря на возраст – почти 30 лет.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Состояние Чусовского моста удовлетворительно»
Названа причина разрушения трассы Пермь-Екатеринбург
Вести Пермь. События недели
Раскопки в центре Перми приостановлены
В Перми выбрали «Красу»
ЧП. На дороге Пермь - Екатеринбург размыло мост
В киоске Перми продавали алкоголь несовершеннолетним
Обманутых дольщиков поддержит закон
На Северной дамбе укладывают трамвайные пути
В Перми продолжаются «Субботы на набережной»
Добавить комментарий: