«Состояние Чусовского моста удовлетворительно»

В сети появилось видео, на котором видно участок размытого грунта у Чусовского моста. Слив из бетонных блоков оказался также разрушен, а на асфальте появились небольшие трещины. Ситуацию прокомментировал Николай Уханов – министр транспорта Пермского края.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

- Состояние Чусовского моста в удовлетворительном состоянии. В связи с обильным выпадением осадков в виде дождя были размывы на подходах к Чусовскому мосту. Размывы насыпи. Своевременно были приняты меры. Вчера выполнялись работы по засыпке этих размывов. Никакой угрозы для транспорта и безопасности нет.