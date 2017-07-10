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«Состояние Чусовского моста удовлетворительно»

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В сети появилось видео, на котором видно участок размытого грунта у Чусовского моста. Слив из бетонных блоков оказался также разрушен, а на асфальте появились небольшие трещины. Ситуацию прокомментировал Николай Уханов – министр транспорта Пермского края.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

- Состояние Чусовского моста в удовлетворительном состоянии. В связи с обильным выпадением осадков в виде дождя были размывы на подходах к Чусовскому мосту. Размывы насыпи. Своевременно были приняты меры. Вчера выполнялись работы по засыпке этих размывов. Никакой угрозы для транспорта и безопасности нет.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 10.07.2017 в 09:13 в рубрике - Вести Пермь

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← Названа причина разрушения трассы Пермь-Екатеринбург

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