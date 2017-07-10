Названа причина разрушения трассы Пермь-Екатеринбург

По предварительным данным, трасса Пермь-Екатеринбург была повреждена из-за резкого повышения уровня воды в реке Юг. В итоге была разрушена проезжая часть перед мостом, а именно так называемая переходная плита. К счастью, в момент ЧП на дороге никого не было, сейчас движение приостановлено. Объезд магистрали в данный момент осуществляется по альтернативному пути – через Бершеть. Автодорога, на которой произошел провал полотна, была сдана в эксплуатацию после ремонта в сентябре 2016 года.

Напомним, что на этой неделе из-за проливных дождей смыло мосты в нескольких районах на севере Пермского края. Разрушены муниципальные дороги в Ильинском, Юсьвенском и Карагайском районах. Рухнул мост через речку Елковку на трассе Сретенское - Рождественское, соединявший Ильинский и Карагайский районы. А город Чермоз оказался отрезан от большой земли.