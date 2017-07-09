Вести Пермь. События недели
Ключевые темы выпуска:
- Опасные направления. Дороги и мосты в Пермском крае трещат по швам. Каковы масштабы бедствия? И какие две новые магистрали превратились в абсолютные тупики?
- Внимание розыск! Кому лес не собирается прощать ошибок? И кто в конце концов помогает ошибки исправить?
- Дети в машине. Новые правила. Что можно, чего нельзя, и что несмотря ни на что стоит сделать, если в авто едет с вами малыш?
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