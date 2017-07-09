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← В Перми выбрали «Красу»

Раскопки в центре Перми приостановлены

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Раскопки по поиску предполагаемого захоронения в Стефана Луканина в центре Перми, на пересечении ул. Попова и Петропавловской, остановлены на неопределенный срок. Причина тому - большое количество найденных в раскопе артефактов, относящихся к разным периодам в истории краевой столицы. Находки будут изучать специалисты, чтобы определить их ценность. Существует вероятность уничтожения других ценных памятников. К работе должны быть привлечены археологи-специалисты. Сейчас на объекте работали волонтеры.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 09.07.2017 в 13:41 в рубрике - Вести Пермь

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