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← ЧП. На дороге Пермь - Екатеринбург размыло мост

В Перми выбрали «Красу»

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В Перми выбрали самую обаятельную и привлекательную. Это был региональный этап конкурса «Краса России - 2017». Победительница отправится на всероссийский этап. Девушки демонстрировали не только внешние данные, но и сообразительность. Конкурс «Вопрос-ответ» был посвящен Году Экологии в России.

В составе жюри была и победительница прошлого года Анастасия Ладейщикова. После долгих обсуждений, жюри выносит вердикт. Победительницу конкурса ждет подготовка к следующему этапу - Всероссийскому конкурсу в Москве.

Метки: в Перми

Опубликовано: 08.07.2017 в 13:30 в рубрике - Вести Пермь

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← ЧП. На дороге Пермь - Екатеринбург размыло мост

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