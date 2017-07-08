В Перми выбрали «Красу»
В Перми выбрали самую обаятельную и привлекательную. Это был региональный этап конкурса «Краса России - 2017». Победительница отправится на всероссийский этап. Девушки демонстрировали не только внешние данные, но и сообразительность. Конкурс «Вопрос-ответ» был посвящен Году Экологии в России.
В составе жюри была и победительница прошлого года Анастасия Ладейщикова. После долгих обсуждений, жюри выносит вердикт. Победительницу конкурса ждет подготовка к следующему этапу - Всероссийскому конкурсу в Москве.
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