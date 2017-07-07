ЧП. На дороге Пермь - Екатеринбург размыло мост

Сегодня на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург разлившаяся река Юг размыла мостовой переход. Как сообщает корреспондент "Вести - Пермь" Артем Казин с места события, произошло обрушение дорожного полотна. Конструкции нового моста повреждены. Движение на этом участке дороги перекрыто. Дорожными службами организован объездной маршрут.

За минувшие дни непогода нанесла значительный ущерб инфраструктуре Прикамья. Как идет восстановление, каков прогноз на ближайшие дни смотрите в видеосюжете "Вести Пермь".