В киоске Перми продавали алкоголь несовершеннолетним

Более ста тысяч рублей штрафа придется выплатить нарушителям после проверки правоохранителей. В адрес полиции поступили жалобы на торговую точку на улице Лихвинская. Местные жители рассказали, что в киоске торгуют спиртным ночью и отпускают алкоголь детям. Проверка подтвердила эти факты. Продавец отпустила пиво школьнику, причем еще и после 23.00. За это на нее составили административный протокол. Выявлен был ряд и других нарушений: продажа алкоголя вне стен стационарного объекта, без сопроводительных документов, лицензии, а также продажа этилового спирта. В общей сложности было изъято около 70 литров алкогольной продукции.