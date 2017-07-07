В киоске Перми продавали алкоголь несовершеннолетним
Более ста тысяч рублей штрафа придется выплатить нарушителям после проверки правоохранителей. В адрес полиции поступили жалобы на торговую точку на улице Лихвинская. Местные жители рассказали, что в киоске торгуют спиртным ночью и отпускают алкоголь детям. Проверка подтвердила эти факты. Продавец отпустила пиво школьнику, причем еще и после 23.00. За это на нее составили административный протокол. Выявлен был ряд и других нарушений: продажа алкоголя вне стен стационарного объекта, без сопроводительных документов, лицензии, а также продажа этилового спирта. В общей сложности было изъято около 70 литров алкогольной продукции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Обманутых дольщиков поддержит закон
На Северной дамбе укладывают трамвайные пути
В Перми продолжаются «Субботы на набережной»
В Театре Оперы и Балета новые назначения
В Пермской художественной галерее звучат романсы
Роспотребнадзора публикует памятку для авиапассажиров
День семьи, любви и верности отметят в Перми
Раскопки на пермской Эспланаде приостановлены
Пермский край в цифрах
Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме
Добавить комментарий: