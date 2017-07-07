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В киоске Перми продавали алкоголь несовершеннолетним

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Более ста тысяч рублей штрафа придется выплатить нарушителям после проверки правоохранителей. В адрес полиции поступили жалобы на торговую точку на улице Лихвинская. Местные жители рассказали, что в киоске торгуют спиртным ночью и отпускают алкоголь детям. Проверка подтвердила эти факты. Продавец отпустила пиво школьнику, причем еще и после 23.00. За это на нее составили административный протокол. Выявлен был ряд и других нарушений: продажа алкоголя вне стен стационарного объекта, без сопроводительных документов, лицензии, а также продажа этилового спирта. В общей сложности было изъято около 70 литров алкогольной продукции.

Метки: Происшествия

Опубликовано: 07.07.2017 в 13:21 в рубрике - Вести Пермь

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