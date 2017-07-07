Обманутых дольщиков поддержит закон
В Пермском крае хотят принять закон о поддержке обманутых дольщиков. Об этом сообщили на заседании правительства. Планируется, что проблемы с дольщиками будут решаться в три этапа. Первый - консервация объекта, потерявшего деньги на строительство, второй - помощь в завершении строительства, третий - предоставление субсидии участникам строительства для компенсации их расходов. С помощью этого расширится категория граждан, который смогут претендовать на получение субсидии. В этом случае пермякам выплатят субсидии, если площадь их жилья не превышает социальной нормы. Помимо этого, ее получат члены ЖСК и те, кто достраивает квартиры с помощью Пермского агентства ипотечного жилищного кредитования.
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