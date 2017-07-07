Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермской художественной галерее звучат романсы

В Перми продолжаются «Субботы на набережной» →

В Театре Оперы и Балета новые назначения

смотреть видео

В Пермском театре оперы и балета новые назначения. Альбина Рангулова была переведена в статус балерины. Одна из самых запоминающихся работ Альбины в этом сезоне - исполнение партии Ольги Свистокрыловой в балете Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке Алексея Мирошниченко и Pas de deux из балета «Рубины» Игоря Стравинского. В ее репертуаре главные и сольные партии в балетах: «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Времена года», «Зимние грезы», «Ромео и Джульетта», «Концерт», «Серенада» и другие.

Метки: Культура, в Перми

Опубликовано: 07.07.2017 в 12:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермской художественной галерее звучат романсы

Роспотребнадзора публикует памятку для авиапассажиров

День семьи, любви и верности отметят в Перми

Раскопки на пермской Эспланаде приостановлены

Пермский край в цифрах

Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме

В Перми походит финал конкурса «Краса России. Пермь»

На севере Пермского края сохраняется режим ЧС

Начался суд по делу о крушении дома на Куйбышева, 103

Пермяки подсчитывают убытки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермской художественной галерее звучат романсы

В Перми продолжаются «Субботы на набережной» →

Обратите внимание

в Перми

На Северной дамбе укладывают трамвайные пути

Капитальный ремонт должен завершиться 1 сентября
смотреть видео читать07.07.2017 в 12:39
Метки: в Перми

В Перми продолжаются «Субботы на набережной»

На набережной проводят концерты, выступления и выставки
смотреть видео читать07.07.2017 в 12:26
Метки: в Перми, Культура

В Театре Оперы и Балета новые назначения

Альбина Рангулова переведена в статус балерины
смотреть видео читать07.07.2017 в 12:17
Метки: Культура, в Перми

В Пермской художественной галерее звучат романсы

Концерт прошел в рамках выставки Всем лесам лес
смотреть видео читать07.07.2017 в 11:56
Метки: Культура, в Перми

День семьи, любви и верности отметят в Перми

В программе семейные торжества, праздничный флешмоб и конкурсы
смотреть видео читать07.07.2017 в 11:18
Метки: в Перми, Анонс, Общество

в России

Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме

7-й урбанистический форум начал работу в Москве
смотреть видео читать07.07.2017 в 10:48
Метки: в России, в Пермском крае

Педагог из Прикамья стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства

Специалист учебно-воспитательного центра Уральское подворье стала лучшим воспитателем России
читать05.07.2017 в 14:20
Метки: в Пермском крае, в России, Образование

Будущее российского авиапрома начинается в Перми

В честь столетнего юбилея конструктора авиационных двигателей, легендарного Павла Соловьева в Перми прошла научно-техническая конференция.
смотреть видео читать30.06.2017 в 15:46
Метки: Наука и техника, в России

Фестиваль воздухоплавателей в Кунгуре

Небесная ярмарка 2017 началась со старта десятков аэростатов
смотреть видео читать26.06.2017 в 12:22
Метки: в России, Общество

Мы поедем, мы помчимся...

Лето – горячая пора для любителей всевозможных гонок. Обгонять другу друга можно самыми разными способами. И многие из них очень забавны!
читать25.06.2017 в 17:32
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Обманутых дольщиков поддержит законОбманутых дольщиков поддержит закон

На Северной дамбе укладывают трамвайные путиНа Северной дамбе укладывают трамвайные пути

В Перми продолжаются «Субботы на набережной»В Перми продолжаются «Субботы на набережной»

В Театре Оперы и Балета новые назначенияВ Театре Оперы и Балета новые назначения

В Пермской художественной галерее звучат романсыВ Пермской художественной галерее звучат романсы

Роспотребнадзора публикует памятку для авиапассажировРоспотребнадзора публикует памятку для авиапассажиров

День семьи, любви и верности отметят в ПермиДень семьи, любви и верности отметят в Перми

Раскопки на пермской Эспланаде приостановленыРаскопки на пермской Эспланаде приостановлены

Пермский край в цифрахПермский край в цифрах

Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форумеРазвитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме

В Перми походит финал конкурса «Краса России. Пермь»В Перми походит финал конкурса «Краса России. Пермь»

На севере Пермского края сохраняется режим ЧСНа севере Пермского края сохраняется режим ЧС

Начался суд по делу о крушении дома на Куйбышева, 103Начался суд по делу о крушении дома на Куйбышева, 103

Пермяки подсчитывают убыткиПермяки подсчитывают убытки

В Перми ведет работу оперативный штаб по ликвидации последствий стихииВ Перми ведет работу оперативный штаб по ликвидации последствий стихии

Театр-Театр завершает юбилейный сезонТеатр-Театр завершает юбилейный сезон

Лучше ли наших европейские дороги?Лучше ли наших европейские дороги?

Пермский край в цифрахПермский край в цифрах

В Кудымкаре состоится фестиваль обрядовых культур «ЧУДный карнавал»В Кудымкаре состоится фестиваль обрядовых культур «ЧУДный карнавал»

ХК «Молот» провел пресс-конференцию в преддверии нового сезонаХК «Молот» провел пресс-конференцию в преддверии нового сезона

В Перми завершен ремонт крупных дорожных объектовВ Перми завершен ремонт крупных дорожных объектов

Мост через реку Чусовая под угрозойМост через реку Чусовая под угрозой

Робот спас ребенкаРобот спас ребенка

В силу вступили новые правила торговлиВ силу вступили новые правила торговли

В центре Перми начались раскопкиВ центре Перми начались раскопки

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru