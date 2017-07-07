В Театре Оперы и Балета новые назначения
В Пермском театре оперы и балета новые назначения. Альбина Рангулова была переведена в статус балерины. Одна из самых запоминающихся работ Альбины в этом сезоне - исполнение партии Ольги Свистокрыловой в балете Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке Алексея Мирошниченко и Pas de deux из балета «Рубины» Игоря Стравинского. В ее репертуаре главные и сольные партии в балетах: «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Времена года», «Зимние грезы», «Ромео и Джульетта», «Концерт», «Серенада» и другие.
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