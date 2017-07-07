В Пермской художественной галерее звучат романсы

В Пермской художественной галерее прошло необычное выступление. В рамках выставки "Всем лесам лес" состоялся концерт "О лес! О жизнь!". В программе звучали пьесы, песни и романсы С. Рахманинова, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Танеева, М. Минкова, А. Аренского для голоса и фортепьяно. Исполнители - артисты Пермского театра оперы и балета - Ольга Попова и Кристина Басюл.

Романс «То было раннею весной» на слова Алексея Константиновича Толстого и музыку Петра Ильича Чайковского повествует о пробуждающейся природе, о весеннем лесе, автор вспоминает о своей юности и первой любви. В концерте «О лес, о жизнь!» прозвучали сольные вокальные произведения и фортепианные миниатюры Танеева, Римского-Корсакова, Минкова, Рахманинова и других известных композиторов.

В окружении живописных полотен и монументальных скульптур романсы звучат впечатляюще. Музыка и слова словно возносят ввысь, окрыляя самыми светлыми и добрыми чувствами. В галерее хорошие акустические возможности, ведь изначально музей строился как храм. А потому услышать здесь музыку можно было довольно часто. Сохраняя традиции, в Пермской художественной галерее регулярно проходят концерты. Нынешний приурочили к выставке «Всем лесам лес».