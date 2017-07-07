В Перми продолжаются «Субботы на набережной»
В Перми в эти выходные продолжится городской проект «Субботы на набережной», который идёт в городе уже в течение месяца. За это время здесь прошло масса концертов, выступлений пермских певцов и даже научных лекций. В самом начале проекта здесь появились скульптуры из песка и сена. Последние в нашем городе строили впервые. Для создания травяных композиций специально приглашались команды из Перми, Екатеринбурга, Ижевска. Разговор с авторами проекта в сюжете
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