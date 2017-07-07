Роспотребнадзора публикует памятку для авиапассажиров

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал памятку тем, кто собирается в отпуск. Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса? Так при перерыве в перевозке перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте; обеспечение прохладительными напитками; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов; размещение в гостинице; доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно; организация хранения багажа. Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно. Подробнее в сюжете