День семьи, любви и верности отметят в Перми

День семьи, любви и верности-2017 в Перми: молодые пары приглашают на флешмоб с ромашками. В пятницу состоятся праздничные мероприятия на разных площадках.

В 12.00 в Центральной детской библиотеке, что на улице Чернышевского, 5 для детей и родителей пройдет тематическое семейное торжество. В этот же день в Пермский планетарий приглашает на «Вечер музыки и звезд для счастливых семей».

В день праздника, в субботу, на площади у ротонды в парке им. Горького пройдет ежегодное праздничное мероприятие «Традиции семьи и верности». Молодоженов, которые решили пожениться в этот день, ожидает праздничный флешмоб. В 16:00 на площадке у ротонды будет объявлен танец молодых. Самые красивые новоиспеченные пары удостоятся спецпризов и подарков.