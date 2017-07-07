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День семьи, любви и верности отметят в Перми
День семьи, любви и верности-2017 в Перми: молодые пары приглашают на флешмоб с ромашками. В пятницу состоятся праздничные мероприятия на разных площадках.
В 12.00 в Центральной детской библиотеке, что на улице Чернышевского, 5 для детей и родителей пройдет тематическое семейное торжество. В этот же день в Пермский планетарий приглашает на «Вечер музыки и звезд для счастливых семей».
В день праздника, в субботу, на площади у ротонды в парке им. Горького пройдет ежегодное праздничное мероприятие «Традиции семьи и верности». Молодоженов, которые решили пожениться в этот день, ожидает праздничный флешмоб. В 16:00 на площадке у ротонды будет объявлен танец молодых. Самые красивые новоиспеченные пары удостоятся спецпризов и подарков.
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