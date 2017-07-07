Раскопки на пермской Эспланаде приостановлены
Археологические раскопки на пермской эспланаде на месте, где ранее располагалась церковь Святого Иоанна Злотоуста приостановлены. Напомним, неподалеку от пересечения улиц Попова и Петропавловская в начале прошлого века находился храм, в котором был похоронен основатель Белогорской обители протоиерей Стефан Луканин. Сейчас здесь ведутся поиски его останков для дальнейшего захоронения в Белогорском монастыре.
В четверг, 6 июля, поиски пришлось остановить, поскольку церковь была построена более ста лет назад, а значит является памятником археологии. Следовательно, ее раскопками должны заниматься не волонтеры и наемные рабочие как сейчас, а профессиональные археологи. Специалистами центра по охране памятника будут определены границы памятника археологии, он будет внесен в реестр и раскопками займутся профессионалы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край в цифрах
Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме
В Перми походит финал конкурса «Краса России. Пермь»
На севере Пермского края сохраняется режим ЧС
Начался суд по делу о крушении дома на Куйбышева, 103
Пермяки подсчитывают убытки
В Перми ведет работу оперативный штаб по ликвидации последствий стихии
Театр-Театр завершает юбилейный сезон
Лучше ли наших европейские дороги?
Пермский край в цифрах
Добавить комментарий: