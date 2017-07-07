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Пермский край в цифрах

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Из-за шквалистого ветра 15 тысяч жителей Пермского края остались без света. В ночь на четверг, 6 июля, по Пермскому краю прошелся настоящий ураган, скорость порывов достигала 25 м/с. Ветер валил деревья, которые в свою очередь обрывали провода линий электропередач. Перебои в подаче электроэнергии зафиксированы в Перми, Усольском, Карагайском, Нытвенском, Ильинском, Октябрьском, Чусовском, Кудымкарском, Юсьвинском и других районах края.

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Региональная служба по тарифам Пермского края и Пермский филиал компании «Т Плюс» утвердили планы по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 года. Согласно договоренностям, инвестпрограмма, которая не была выполнена за прошлые годы, будет реализована в этом году. В итоге 3,5 млрд руб. направят на подготовку отопительного сезона в Пермском крае. В Перми акцент будет сделан на тепломагистралях, от которых запитано большое количество потребителей.

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Избирательная комиссия Пермского края объявила электронный аукцион на организацию видеонаблюдения и трансляции в интернет с избирательных участков при проведении выборов губернатора Пермского края. Как указано в техническом задании, всего требуется охватить более семисот избирательных участков. Максимальная цена контракта определена в 10 млн руб.

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Более 130 тысяч рублей штрафа придется выплатить нарушителям после проверки правоохранителей. В адрес полиции поступили жалобы на торговую точку на улице Лихвинская. Местные жители рассказали, что в киоске торгуют спиртным ночью, отпускают алкоголь детям. Проверка подтвердила эти факты. Также выявлен ряд других нарушений: продажа алкоголя вне стен стационарного объекта, без сопроводительных документов, лицензии, продажа этилового спирта. Изъято около 20 литров спирта, 50 литров алкоголя.

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На Южный и Западный обход в Перми планируют потратить 94 миллиона рублей. Заявка подана Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Согласно ей, нужно выполнить ремонт на прямом участке дороги длиной 7,5 километров. Помимо этого, нужно обновить верхний слой асфальта на развязке с трассой «Пермь – Екатеринбург». На Западном обходе ремонт проведут в створе развязки на пересечении с улицей Леонова.

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В Перми с берегов Мулянки вывезли более 200 тонн мусора. Отходы были отправлены на полигон для дальнейшей утилизации. В ближайшее время подрядная организация приступит к вырубке поросли на береговой полосе в районе частной застройки. Также очистят берега реки и в Дзержинском районе. Планируется, что в общем расчищенная территория составит 13 километров.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 07.07.2017 в 10:53 в рубрике - Вести Пермь

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