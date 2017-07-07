Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме

В Москве обсуждают перспективы развития Пермской агломерации. Начал работу 7-й Московский урбанистический форум. Он посвящен влиянию агломерационных процессов в экономике на качество жизни и управление крупнейшими городами мира. Приехали участники и гости из 40 стран. Ожидается выступление 150 международных экспертов.

В работе форума примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. В составе делегации глава Перми Дмитрий Самойлов. Участники форума обсудят возможности и вызовы, актуальные для современных мегаполисов, перспективы их развития не только в контексте экономики и эффективного управления, но и через призму человека – жителя города.