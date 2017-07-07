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В Перми походит финал конкурса «Краса России. Пермь»

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В Перми в эти дни выбирают самую красивую девушку Прикамья. В городе проходит финал конкурса «Краса России. Пермь. Пермский край – 2017». Зрителям обещали традиционное дефиле, творческие презентации девушек.

11 участниц претендуют на корону. Очень скоро станет понятно, кто получит главный приз. Они были отобраны более чем из 70 претенденток и соответственно девушки из Перми, Чайковского, Губахи… 7 блондинок, 4 брюнетки. Та из них, которая получит корону «Краса России. Пермский край» отправится в ближайшее время в Москву представлять там наш регион.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 07.07.2017 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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