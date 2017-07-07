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На севере Пермского края сохраняется режим ЧС
На севере края в Юсьвенском районе сохраняется режим ЧС. Ущерб по району еще полностью не подсчитан. Но на самых сложных участках уже ведутся восстановительные работы. К примеру, возле деревни Ситково полным ходом идет ремонт моста. Чтобы ускорить восстановление, решается вопрос об использовании местных карьеров для снабжения строительными материалами. Но для этого требуется разрешение Минприроды. Как заявляют власти, в пострадавших селах и деревнях люди обеспечены всем необходимым – продуктами питания, предметами первой необходимости, скорой медицинской помощью. Также решается вопрос по поводу компенсации людям, чьи домовладения оказались подтоплены водой.
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