Начался суд по делу о крушении дома на Куйбышева, 103
С виной тех, кто допустил обрушение дома на Куйбышева, 103 в Перми начали разбираться по существу в суде. ЧП произошло ровно два года назад. Два человека тогда погибли, пятеро пострадали. На скамье подсудимых оказались руководство и сотрудники управляющей компании, на чьем балансе находился дом.
Сейчас дом на Куйбышева, 103 полностью восстановлен. Жители, кто мог, вернулись в свои квартиры.
Угол здания обвалился ровно 2 года назад. Тогда под обломками погибли 2 человека, пятеро пострадали, жители 8 квартир остались без крыши над головой. Сейчас на скамье подсудимых генеральный директор управляющей компании "Моторостроитель" Владимир Дроздов, исполнительный директор Тамара Заремба и мастер участка Валерий Романов. Жильцы неоднократно обращались к ним по поводу потрескавшихся стен, никакой реакции не последовало.
Максимальный срок наказания по статьям предъявленного обвинения до 10 лет лишения свободы. Руководители УК свою вину полностью отрицают, с обвинениями согласен только мастер, который должен был следить за бумажными маячками на трещинах.
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