Сильный ветер сегодня сохранялся в течение всего дня и краевой центр он изрядно потрепал. Не обошлось без поваленных деревьев, поврежденных автомобилей. Один из остановочных комплексов ветер просто перевернул. К счастью, обошлось без жертв.

24 метра в секунду - это скорость ветра о котором накануне предупреждало МЧС. Сегодня в очередной раз Пермь и пермяки подсчитывают убытки.

Деревья повредили множество автомобилей. Юристы в данной ситуации рекомендуют для начала успокоиться, вызвать полицию и сфотографировать разрушения. Дальше уже суд поможет определить владельца территории и взыскать с него ущерб.

В Коми-Пермяцком округе упавшее дерево перегородило дорогу. Пролежало около трех часов, водители объезжали по обочине. Ветром в крае оборвало электропровода, без света остались 60 населенных пунктов, это 15620 человек. Устраняли повреждения 59 бригад энергетиков.