В Перми ведет работу оперативный штаб по ликвидации последствий стихии

В Перми прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихии. Краевые власти оценивают масштабы потерь. Напомним, в ночь на 6 июля по Пермскому краю прошелся настоящий ураган. Скорость порывов достигала 25 метров в секунду. В итоге без энергоснабжения остались 60 населенных пунктов. Это больше 15 тысяч человек. Восстановить сети власти обещали к вечеру. И вот какое заявление удалось получить буквально за минуту до начала заседания штаба.

Антон Удальев, заместитель председателя Правительства Пермского края:

- Текущая ситуация заключается в следующем: последствия устраняются, но не до конца. 1800 жителей остаются без электричества и 8 социальных объектов также остаются без электричества. Проблема усугубляется тем, что прогноз погоды неблагоприятный. Вполне возможно даже усиление стихии на ближайшее время.