Театр-Театр завершает юбилейный сезон

В Театре-Театре закрывается юбилейный сезон. Вот самые эффектные и запоминающие события и театральные постановки 90-го сезона.

Во-первых, в этом творческом году труппа театра пополнилась новыми 20-ю молодыми артистами, которые вошли в состав стажерской группы. Они были введены в спектакли текущего репертуара, а также выпустили три премьеры на "Сцене-Молот": спектакль Андреаса Мерц-Райкова "3/10 Заповеди, "#конституциярф" и "неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА" в постановке Владимира Гурфинкеля.

Кроме этих премьер, в афише "Сцены-Молот" появился спектакль Бориса Мильграма "Месяц в деревне" и "Сара Бернар. Фан-клуб" в постановке Жульет Дешан.

На Большой сцене в 90-м сезоне Борис Мильграм поставил первую за всю театральную историю рок-драму по пьесе Альбера Камю "Калигула".

Значимым событием юбилейного сезона стал 7-й Международный фестиваль "Пространство режиссуры", посвященный Зиновию Корогодскому. В этом году основу театрального форума составили спектакли российского режиссера Тимофея Кулябина и образовательные программы от ведущих педагогов и театральных критиков страны. Но нельзя не признать, что нынешний фестиваль подарил труппе театра и всем зрителям выдающуюся театральную премьеру сезона – спектакль-шествие "Барокко".

Громким финальным аккордом прозвучал праздничный юбилейный вечер "Нам девяносТТо" 14 марта. В день рождения театра вместе с нашими артистами вышли на сцену выдающиеся музыканты и композиторы России.