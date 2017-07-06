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В Кудымкаре состоится фестиваль обрядовых культур «ЧУДный карнавал»

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8-9 июля в Кудымкаре пройдет межрегиональный фестиваль обрядовых культур финно-угорских народов - «ЧУДный карнавал - 2017». Главная цель фестиваля - знакомство с обрядовой культурой финно-угорских народов, сохранение и возрождение традиционных народных промыслов и ремесел и обмен опытом. «ЧУДный карнавал» проходит в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Организаторы подготовили множество площадок для зрителей и гостей мероприятия: мастер-классы по коми-пермяцкой набойке, приготовлению традиционных блюд, разучиванию национальных песен и танцев и многое другое. Также в фестивале примут участие творческие коллективы из финно-угорских и соседних территорий, индивидуальные исполнители, художники и мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел, писатели, барды.

Метки: в Кудымкаре

Опубликовано: 06.07.2017 в 13:26 в рубрике - Вести Пермь

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