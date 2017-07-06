Пермский край в цифрах

Прикамье потратит 44 миллиона рублей на подготовку врачей для региона. Ежегодно обучение будут проходить около 50 специалистов. Обучение в ординатуре будет финансировать министерство здравоохранения Пермского края. Решение было принято в связи с нехваткой узких специалистов, таких как онкологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи.

На Южный и Западный обход в Перми планируют потратить 94 миллиона рублей. Заявка подана Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Согласно ей, нужно выполнить ремонт на прямом участке дороги длиной 7,5 километров. Помимо этого, нужно обновить верхний слой асфальта на развязке с трассой «Пермь – Екатеринбург». На Западном обходе ремонт проведут в створе развязки на пересечении с улицей Леонова.

Почте Прикамья в этом году исполнилось 235 лет, по этому поводу в краевой столице прошло торжественное мероприятие. Сегодня в состав Пермского филиала «Почты России» входят 12 почтамтов, автобаза, участок курьерской доставки, магистральный сортировочный центр. В крае 703 стационарных отделения почтовой связи. В данной сфере работают больше шести тысяч человек, из них около трех тысяч – почтальоны.

В Пермском крае прокуратура требует от предприятия погасить задолженность по зарплате перед работниками. Задолженность перед работниками возникла в Соликамске на «Специализированном механизированном управлении №33». Как выяснилось, пострадали 36 человек. Предприятие задолжало им 2,1 миллиона рублей с февраля 2017 года. При этом прокуратура установила, что деньги у организации были. Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В Кунгуре завершился XVI международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала», который прошел в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В этом году фестиваль подарил зрителям много ярких событий. В течение недели в небе над Кунгуром прошли «Воздушные баталии», которые были посвящены Году экологии. Экипажи для баталий разделили на 4 армии по количеству стихий: огня, воздуха, земли и воды. Всего в битвах участвовали 19 экипажей, в том числе два японских.