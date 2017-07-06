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ХК «Молот» провел пресс-конференцию в преддверии нового сезона
Пермский хоккейный клуб "Молот" провел пресс-конференцию, чтобы рассказать журналистам о новинках предстоящего сезона. Они касаются многих сфер жизни, как самого клуба, так и его болельщиков.
Билеты для льготников подорожают, ремонта на стадионе не будет, зато появятся новые игроки из числа воспитанников пермского хоккея. О том, что ждет болельщиков в новом сезоне ХК «Молот-Прикамье», руководство спортивного клуба рассказало на встрече с журналистами.
В этом году "Молот-Прикамье" набрал рекордное за последнее время число воспитанников пермской школы хоккея - 11 спортсменов могут стать частью команды. Среди них Владислав Антонов. Прошлый сезон защитник провел в ХК "Горняк", куда перешел из магнитогорского МХК "Стальные Лисы". Правда, окончательный состав молотобойцев будет определен только после сборов.
А вот тренерский штаб остался неизменным - к победе в чемпионате Высшей хоккейной лиги молотобойцев вновь поведут Сергей Востриков и Николай Казаков.
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