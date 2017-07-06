В Перми завершен ремонт крупных дорожных объектов

В Перми завершен ремонт на четырех крупных объектах. Всего с начала дорожного строительного сезона отремонтировано 300 тысяч квадратных метров дорог. По информации управления внешнего благоустройства городской администрации, завершены работы по обновлению асфальтового покрытия на участках улиц Барамзиной, Зои Космодемьянской, на шоссе Космонавтов в Дзержинском районе. Кроме этого, окончен капитальный ремонт путепровода через шоссе Космонавтов.

Сейчас в процессе ремонта находятся еще 11 крупных объектов. На сегодняшний день работы на бульваре Гагарина выполнены на 30%, а также на улице Пушкина от улицы Николая Островского до Сибирской уложен новый асфальт. Полностью ремонт объекта до Комсомольского проспекта будет завершен после окончания работ по укладке сетей. Кроме этого, масштабные работы проведены на магистрали Стаханова-Чкалова, улицах Карпинского, Уральская.

Всего в 2017 году пройдет ремонт 25 крупных объектов улично-дорожной сети, 19 из которых ремонтируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году, как и в 2016-м, планируется отремонтировать порядка миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Следить за ходом дорожных работ можно в том числе на интерактивной карте.