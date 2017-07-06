Мост через реку Чусовая под угрозой
В сети появилось видео обвала грунта возле моста через реку Чусовая. На кадрах видно, как, по всей видимости, потоки воды, вызванные прошедшими ливнями, размыли насыпь и разрушили специальный водосток. На асфальте также можно разглядеть трещины. Неизвестно связано ли ее возникновение с произошедшим. Также автор ролика отметил, что если проблему в ближайшее время не устранят, то последствия могут быть не предсказуемыми.
Пока официальных комментариев по данному поводу из Минтранса не поступило. Отметим, что в конце июня между правительством Пермского края и Пермской концессионной компанией было подписано концессионное соглашение о строительстве моста через реку Чусовая. Компании предстоит не только построить мост, но и провести капитальный ремонт старого моста, построить новые подъездные к нему пути, реконструировать уже имеющиеся. Общая стоимость строительства и реконструкции объекта составит более 14 млрд рублей. Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к концу 2021 года.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Робот спас ребенка
В силу вступили новые правила торговли
В центре Перми начались раскопки
Суд вынес приговор бизнесмену Ивану Овчинникову
По всему краю формируется «Комфортная среда»
В трех районах Пермского края ликвидируют последствия стихии
В Кудымкарском районе нашелся пропавший мальчик
Иван Квятковский: «Освоение трассы «Колыма» пермскими связистами для нас самих стало выдающимся примером»
В Перми День рождения празднует Кот-донор
Сделано в Перми: компания «Профиль»
Добавить комментарий: