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В Перми завершен ремонт крупных дорожных объектов →

Мост через реку Чусовая под угрозой

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В сети появилось видео обвала грунта возле моста через реку Чусовая. На кадрах видно, как, по всей видимости, потоки воды, вызванные прошедшими ливнями, размыли насыпь и разрушили специальный водосток. На асфальте также можно разглядеть трещины. Неизвестно связано ли ее возникновение с произошедшим. Также автор ролика отметил, что если проблему в ближайшее время не устранят, то последствия могут быть не предсказуемыми.

Пока официальных комментариев по данному поводу из Минтранса не поступило. Отметим, что в конце июня между правительством Пермского края и Пермской концессионной компанией было подписано концессионное соглашение о строительстве моста через реку Чусовая. Компании предстоит не только построить мост, но и провести капитальный ремонт старого моста, построить новые подъездные к нему пути, реконструировать уже имеющиеся. Общая стоимость строительства и реконструкции объекта составит более 14 млрд рублей. Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к концу 2021 года.

Метки: Происшествия, в Пермском крае

Опубликовано: 06.07.2017 в 10:59 в рубрике - Вести Пермь

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