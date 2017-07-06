Робот спас ребенка
В Перми робот спас ребенка. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в Пермском политехническом университете. На кадрах видно, как девочка подбегает к стеллажу с коробками и забирается на него. В этот момент конструкция начинает падать. Промобот реагирует на ситуацию, протягивает манипулятор и фиксирует стеллаж.
Известно, что в вузе готовились к церемонии вручения дипломов выпускникам электротехнического университета и по замыслу организаторов ее должен был открыть робот-консультант. Создатели машины, которые, кстати, являются выпускниками политеха, уверяют, что все произошло само собой.
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