В Перми робот спас ребенка. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в Пермском политехническом университете. На кадрах видно, как девочка подбегает к стеллажу с коробками и забирается на него. В этот момент конструкция начинает падать. Промобот реагирует на ситуацию, протягивает манипулятор и фиксирует стеллаж.

Известно, что в вузе готовились к церемонии вручения дипломов выпускникам электротехнического университета и по замыслу организаторов ее должен был открыть робот-консультант. Создатели машины, которые, кстати, являются выпускниками политеха, уверяют, что все произошло само собой.