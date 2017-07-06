В силу вступили новые правила торговли

Новые правила торговли в действии. Пока предприниматели озабочены приобретением он-лайн касс, которые позволят налоговым получать информацию о любой покупке мгновенно, клиенты вправе рассчитывать и на другие гарантии честной сделки.

На каждой шубе сегодня должен быть чип, или "КиЗ" - бланк строгой отчётности с защитой от подделки. Зелёный - если шуба произведена в России, красный - за рубежом. Некоторые продавцы говорят, мол, партия старая - не успели "чипировать" товар. Однако для Роспотребнадзора это не аргумент, в результате проверок в Перми уже изъяты десятки меховых изделий.

В магазине Кировской меховой фабрики чипы покупателям не только показывают, но и учат, как правильно считывать информацию. Благодаря QR-коду видны страна производства, вид меха, бренд, информация о продавце. Сегодня любой покупатель со смартфоном может узнать, когда и где произведено его потенциальное приобретение.