В силу вступили новые правила торговли
Новые правила торговли в действии. Пока предприниматели озабочены приобретением он-лайн касс, которые позволят налоговым получать информацию о любой покупке мгновенно, клиенты вправе рассчитывать и на другие гарантии честной сделки.
На каждой шубе сегодня должен быть чип, или "КиЗ" - бланк строгой отчётности с защитой от подделки. Зелёный - если шуба произведена в России, красный - за рубежом. Некоторые продавцы говорят, мол, партия старая - не успели "чипировать" товар. Однако для Роспотребнадзора это не аргумент, в результате проверок в Перми уже изъяты десятки меховых изделий.
В магазине Кировской меховой фабрики чипы покупателям не только показывают, но и учат, как правильно считывать информацию. Благодаря QR-коду видны страна производства, вид меха, бренд, информация о продавце. Сегодня любой покупатель со смартфоном может узнать, когда и где произведено его потенциальное приобретение.
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