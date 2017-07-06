В центре Перми начались раскопки

В самом центре города, в районе пермской Эспланады, начались раскопки. Ведутся поиски захоронения основателя Белогорского монастыря Стефана Луканина. Ранее Пермская православная епархия обратилась к властям с просьбой о содействии в поисках.

Один их основных архивных источников - рукопись Пермского священнослужителя Якова Шестакова, убитого в 1918 году. В Горьковской библиотеке она находится в единственном экземпляре. Благодаря ей удалось установить, что основатель Белогорского монастыря похоронен в склепе.

Другой источник - это люди, которые жили рядом с домом священника. Его начали разбирать в 70-е годы прошлого века.

В течение прошлого года общественный совет при Пермской епархии устанавливал точное место захоронения. По предположению исследователей, Стефан Луканин мог быть похоронен прямо за алтарем храма, который располагался в центре Перми.

Сейчас исследователи скрупулезно метр за метром, не пропуская ни одной находки, вынимают грунт. Все желающие в небольшом раскопе не помещаются, поэтому работают в несколько смен, без перерывов.

Пока это только первая точка, исследователи должны точно локализовать место, где находилось подворье Белогорского монастыря. Ведь располагают они только архивными документами. Поэтому таких раскопок может быть несколько.