Ленинский районный суд вынес приговор бизнесмену Ивану Овчинникову, которого обвиняли в мошенничестве при ремонте помещений многофункциональных центров в Перми, Добрянке и Краснокамске.

Как удалось доказать следствию, суммы при проведении таких работ в 2014-2015 гг. были сильно завышены. Деньги в виде откатов поступали руководству МФЦ, в том числе и экс-министру связи Пермского края Евгению Балуеву. Общая сумма ущерба, нанесенная государству по этому делу, превышает 5 миллионов рублей.

Суд принял во внимание, что обвиняемый полностью признался в мошенничестве, более того изобличил экс-министра в получении отката.