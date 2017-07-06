Суд вынес приговор бизнесмену Ивану Овчинникову
Ленинский районный суд вынес приговор бизнесмену Ивану Овчинникову, которого обвиняли в мошенничестве при ремонте помещений многофункциональных центров в Перми, Добрянке и Краснокамске.
Как удалось доказать следствию, суммы при проведении таких работ в 2014-2015 гг. были сильно завышены. Деньги в виде откатов поступали руководству МФЦ, в том числе и экс-министру связи Пермского края Евгению Балуеву. Общая сумма ущерба, нанесенная государству по этому делу, превышает 5 миллионов рублей.
Суд принял во внимание, что обвиняемый полностью признался в мошенничестве, более того изобличил экс-министра в получении отката.
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