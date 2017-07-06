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По всему краю формируется «Комфортная среда»
Параллельно с экстренными восстановительными работами в крае проходит плановый и куда более масштабный ремонт. Речь о программе «Комфортная среда». Прием заявок на участие в ней уже завершен. Те, кто успел, получают обещанный комфорт. Но не за горами новый этап программы.
Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется по всему Пермскому краю. К примеру, в Юго-Камском, работы подходят к концу. На месте старого советского разбитого асфальта - новый. Отливают ступени, скоро займутся парковкой.
Деньги на благоустройство направлены всем муниципалитетам края. Конкурсы завершились. Практически везде уже начались работы.
На сегодняшний день в плане ремонтов 572 двора, 70 общественных территорий и 5 городских парков. Все работы по программе можно контролировать любому пермяку на сайте «Управляем вместе», в том числе оставлять пожелания по качеству.
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