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← В Перми День рождения празднует Кот-донор

Иван Квятковский: «Освоение трассы «Колыма» пермскими связистами для нас самих стало выдающимся примером»

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Завершился юбилейный, 10-й автопробег Союза операторов связи Пермского края. О том, как пермские связисты осваивали трассу «Колыма», о деятельности МПО «Импульс» и развитии сотовой связи в отдаленных районах страны рассказывает в эфире Телеканала "Россия 24» президент региональной общественной организации «Союз операторов связи» Пермского края Иван Леонидович Квятковский.

Метки: в Перми, в Пермском крае, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 05.07.2017 в 15:13 в рубрике - Вести Пермь

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