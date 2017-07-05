Иван Квятковский: «Освоение трассы «Колыма» пермскими связистами для нас самих стало выдающимся примером»
Завершился юбилейный, 10-й автопробег Союза операторов связи Пермского края. О том, как пермские связисты осваивали трассу «Колыма», о деятельности МПО «Импульс» и развитии сотовой связи в отдаленных районах страны рассказывает в эфире Телеканала "Россия 24» президент региональной общественной организации «Союз операторов связи» Пермского края Иван Леонидович Квятковский.
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