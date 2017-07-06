В Кудымкарском районе нашелся пропавший мальчик

Масштабная поисковая операция в Кудымкарском районе сегодня увенчалась успехом. В розысках 10-летнего грибника участие принимали волонтеры, следователи, полицейские и спасатели. Мальчик потерялся накануне. Ночь ему пришлось провести в лесу.

Практически всей деревней вышли на поиски пропавшего вчера 10-летнего мальчика. Миша Зубов вместе с отцом и братом ушли в лес. В итоге школьник потерялся.

Радиус поисков составил более 7 километров. По словам местных жителей, мальчика ищут уже второй день. К поискам присоединились местные жители, волонтеры, сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС. На данный момент результата поиски не принесли.

В общей сложности это около ста человек. После нескольких часов поиска во время обеда одна из групп по рации сообщила – мальчик нашелся. В пяти километрах от деревни, рядом с болотом Мишу сначала услышал, а потом и увидел руководитель местной противопожарной службы.

То, что ребенок остался на месте, облегчило поиски. Ведь если бы мальчик стал уходить дальше от деревни, его могли бы и не найти.