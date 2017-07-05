В Перми День рождения празднует Кот-донор
В Перми День рождения отмечает необычный донор, сотрудник приюта для бродячих животных, кот Люцифер. Несмотря на имя, для многих он стал настоящим ангелом-спасителем.
В честь дня рождения новую лежанку и цветы коту Люциферу прислали аж из Москвы. Сегодня мохнатому донору исполнилось 3 года. Все это время он живет в одной из пермских ветеринарных клиник. Малыша с повреждением позвоночника нашли на пороге, выходили и оставили помогать другим животным справляться с болезнью.
Несмотря на то, что Люцик с трудом передвигается, он не только часть коллектива, но и сам исполняет медицинские обязанности. Он - донор крови.
В клинике выпустили и сувенирную продукцию с изображением героя: пазлы, кружку и книги о его жизни. Часть вырученных денег направят в помощь животным.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сделано в Перми: компания «Профиль»
Рецепты спасения урожая
ЖК «Астра» - исторически правильная новостройка
В Перми прошел суд над «фабрикой фальшивок»
С июля вступают в силу новые правила перевозки детей
Чермоз оказался отрезанным от внешнего мира
В Ильинском районе ведутся восстановительные работы
Потоп на севере Прикамья
В Кунгуре активизировался дорожный ремонт
В Пермском крае начался сезон «тихой охоты»
Добавить комментарий: