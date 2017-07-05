В Перми День рождения празднует Кот-донор

В Перми День рождения отмечает необычный донор, сотрудник приюта для бродячих животных, кот Люцифер. Несмотря на имя, для многих он стал настоящим ангелом-спасителем.

В честь дня рождения новую лежанку и цветы коту Люциферу прислали аж из Москвы. Сегодня мохнатому донору исполнилось 3 года. Все это время он живет в одной из пермских ветеринарных клиник. Малыша с повреждением позвоночника нашли на пороге, выходили и оставили помогать другим животным справляться с болезнью.

Несмотря на то, что Люцик с трудом передвигается, он не только часть коллектива, но и сам исполняет медицинские обязанности. Он - донор крови.

В клинике выпустили и сувенирную продукцию с изображением героя: пазлы, кружку и книги о его жизни. Часть вырученных денег направят в помощь животным.