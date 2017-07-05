Сделано в Перми: компания «Профиль»

Войти или нет, а если купить - то что. Компания «Профиль». 20 лет на российском рынке с большим знаком качества. Двери, мебель и практически любые изделия из массива дерева. Вечная проблема выбора во всей красе - качество или экономия.

Чтобы выбрать качественное, но дорогое требуется уверенность - в мастерах и технологиях.

Компания «Профиль» раскрывает секреты качества. Первое - выбор дерева - сосны, березы и лиственницы начинается с лесоповала. Именно здесь есть все шансы получить древесину без малейших дефектов.

Еще один секрет для непосвященных - мебель из массива дерева - это набор тщательно подогнанных и склеенных брусков - именно так мебель защищается от деформации, которая неизбежна если ширина бруска больше 120 миллиметров.

Есть и особые технологии - например искусственное старение. Красиво, необычно, и главное практично, Что ей будет, если такая деталь уже состарена.

Особая гордость компании - двери. Любые, межкомнатные, входные с дополнительным утеплением, банные, дачные. Не дешевые, но и речь - о проблеме выбора между экономией и качеством.

Вот такое непростое производство - на выходе получается качественно и недешево. Так и производить сложней чем торговать. В компании такое правило доказывают просто - желающим продадут недорогую дверь со склада, хотя предпочитают вкладывать душу, и делать двери под заказ при этом максимально учитывая пожелания клиента.