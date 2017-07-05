Специалисты-огородники в Перми сегодня разрабатывают рецепты спасения урожая. И хотя грядки много где затоплены, выход есть. Несколько советов всюжете.

Цветы, конечно, восстановились после ненастья, но вот кабачки, фасоль и тыква серьезно пострадали от дождей и града. Что касается тепличных овощных культур, плоды появляются, но с большим опозданием. Красные помидоры с куста обычно снимают уже в середине июля. Дачники сетуют на нехватку солнца.

Переувлажненная почва не дает возможности развиваться и картошке. Она даже еще не цветет, рассказывают садоводы. А вот луку и чесноку погода сыграла даже на руку - они уже выросли рекордными в высоту.

Между тем, специалисты всерьез опасаются за урожай и советуют, прежде всего, чаще рыхлить почву, использовать укрывной материал, а также проветривать парник. А еще стоит воспользоваться регуляторами роста. Эти удобрения помогут растениям легче перенести погоду и повысят их иммунитет к заболеваниям.

Несмотря на то, что тепло синоптики обещают через пару недель, по словам специалистов, плюсом огороду это не станет. Растения переживут очередной стресс. Но дачники не отчаиваются, и считают, что в каждой погоде надо искать свои плюсы.