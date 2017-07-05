ЖК «Астра» - исторически правильная новостройка

И новостройки могут быть историческими или вернее исторически правильными. В Перми комплекс "Астра" получил премию, которую профессионалы называют "Оскаром в сфере недвижимости".

Сто лет назад здесь располагался торговый пассаж №3. Витринные окна, обрамленные штукатурными наличниками, кованый парапет на кирпичных столбиках и даже вставки из плиток голубого цвета. Сегодня пассажи получили вторую жизнь. Здесь свой бизнес раскручивают уже современные купцы.

За уникальную работу реставраторов и не только компании "КОРТРОС" присудили победу национального этапа всемирного конкурса "Fiabci Prix d’Excellence" в номинации "Наследие. Реставрация".

За исторические здания пассажей - внутрь квартала - архитекторы органично вписали современный жилой комплекс. А так выглядит внутренний двор "Астры" - спортивные площадки, безопасное покрытие и идеально ровный зеленый газон.