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← Жители Орджоникидзевского района судятся с МТС

В Пермском крае начался сезон «тихой охоты»

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Сезон "тихой охоты" в Пермском крае открылся раньше обычного. Судя по прогнозам синоптиков, настоящее грибное изобилие еще впереди.

Погода действительно грибная: небольшое похолодание, затем вновь июньская температура - около 20 градусов, с дождями.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ:

- По долгосрочным прогнозам американской системы более теплой ожидается вторая декада июля с температурой около или выше нормы. Преобладающий фон дневной температуры 20-25С.

Возможно, тогда и красноголовиков станет больше. Сейчас же преобладают «синявки» и «обабки», или подберёзовики.

А вот появление некоторых лесных неприятностей тёплая влажная погода уже спровоцировала. В разы больше стало комаров и клещей. Если к началу июня с укусами последних к специалистам обратились 4 тысячи человек, сейчас эта цифра приблизилась к 10 тысячам.

Метки: Здоровье, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 04.07.2017 в 10:54 в рубрике - Вести Пермь

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